Non si ferma all’alt e si dà alla fuga a Torino: preso

Non si è fermato all’alt e anzi si è dato alla fuga a bordo del suo scooter, poi risultato rubato. Un uomo di 50 anni, residente a Torino, è stato bloccato dagli agenti della polizia in via Pergolesi, al culmine di un lungo inseguimento.

Nel corso della sua breve fuga, l’uomo ha percorso a tutta velocità via Botticelli, corso Taranto, piazza Sofia, via Cilea, via Mascagni e via Mercadante, scagliando anche una bottiglia di birra contro le volanti sulle sue tracce.

Alla fine il 50enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Dovrà anche pagare le multe per le infrazioni stradali commesse durante la sua fuga. All’interno dello scooter rubato sono state rinvenute tronchesi, un coltello multiuso e un taglierino.