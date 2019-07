Non si ferma all’alt, urta due veicoli e aggredisce gli agenti: arrestato

Concitata fuga per un cittadino belga all’alba di questa mattina. La Volkswagen Golf con targa bulgara su cui viaggiava ad alta velocità è stata notata dagli agenti in piazza Vittorio Veneto, a Torino, ma l’uomo non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga in corso Moncalieri . Sempre ad alta velocità, ha prima urtato un altro veicolo e poi un autobus (linea 66).

Il cittadino belga, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate oltre che sanzionato per diverse violazioni al codice stradale, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre il guidatore del primo veicolo urtato è finito in ospedale ma in codice verde. Lievemente ferito un operatore di polizia, che ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni dopo essere stato aggredito dal fuggitivo.