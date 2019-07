Non si fermano all’alt all’uscita della Torino-Caselle, due moldavi acciuffati dalla polizia

Uno portato in carcere, l'altro in attesa di espulsione

Lunedì scorso, il 26 giugno, hanno ignorato l’alt imposto al conducente da una pattuglia stradale in servizio con il dispositivo “Street Control” presso lo svincolo di uscita autostradale della Torino-Caselle. Due cittadini di nazionalità moldava si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Croma, che il dispositivo ha riconosciuto sprovvista di assicurazione.

La vettura ha provato a dileguarsi imboccando via Massari, poi è stata abbandonata dai due occupanti dopo un rocambolesco inseguimento. Tre agenti della polizia stradale, coadiuvati da personale della squadra volante, sono alla fine riusciti a bloccargli nelle sterpaglie di un campo nelle vicinanze.

All’interno dell’auto, risultata rubata ad Alba un mese prima, sono stati rinvenuti 1560 euro in contanti, due anelli e un orologio in oro e degli attrezzi utili allo scasso; il tutto veniva sequestrato ed ora è disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il passeggero, una volta denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, è stato trattenuto negli uffici della questura a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio delle pratiche di espulsione, mentre per il conducente è scattato l’arresto con l’immediata carcerazione presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Il conducente, infatti, a seguito degli accertamenti svolti in questura, è risultato ricercato per essere evaso dagli arresti domiciliari, concessi dal tribunale dopo una precedente condanna.