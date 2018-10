Non si multa il mendicante

Nel Paese in cui si «abolisce la povertà» per decreto, non è possibile multare la miseria. Questo sancisce la controfirma del presidente Mattarella a un parere del Consiglio di Stato che, di fatto, boccia un’ordinanza del sindaco di Carmagnola del 2016. Per intenderci, il primo cittadino aveva disposto multe severe per gli accattoni, ma un’associazione di avvocati ha mosso battaglia, ottenendo soddisfazione. Il fatto è che le battaglie per la sicurezza si combattono in punta di diritto, altrimenti siamo davvero al Far West: un’ordinanza comunale ha carattere di urgenza quando davvero deve affrontare un’emergenza (per intenderci, dalle calamità in poi) e per quanto la povertà sia in effetti una emergenza, non rientra nel quadro. Sarebbe bastato che nel documento ci fosse scritto «accattonaggio molesto» per legittimare il tutto, ma il semplice mendicare, senza infastidire fisicamente nessuno, non può essere punito. O almeno non possono essere inasprite sanzioni già stabilite per legge. Una questione che uscirà presto dai confini di Carmagnola per investire quasi tutte le amministrazioni comunali, Torino compresa che da un lato ha il centro invaso da clochard e barboni che dormono sotto i portici, dall’altro ha i parcheggiatori abusivi padroni degli spazi davanti agli ospedali, questi sì arroganti e minacciosi, quando non passano davvero alle vie di fatto. C’è una questione di decoro urbano e una di sicurezza e, anche se apparentemente si intrecciano, non è possibile risolverle con un metodo unico. Nel caso, però, è consigliabile preparare documenti a prova di cavillo…