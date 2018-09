Non si rispetta l’alt e si dà alla fuga: spacciatore arrestato a Mirafiori

Ha provato a dileguarsi a bordo di una Fiat Punto, dopo il mancato rispetto dell’alt della polizia in via Passo Buole, ma è stato acciuffato dagli agenti tra le strade di Mirafiori, dopo aver lasciato la vettura ed aver proseguito la fuga a piedi.

Movimentato inseguimento a Torino, protagonista un 28enne di nazionalità senegalese e un amico. I due, alla vista delle divise, hanno accelerato prima verso via Pio VII e poi hanno svoltato in via Allason.

A quel punto il senegalese, rivelatosi poi un pusher, è sceso dall’automobile e ha proseguito la fuga a gambe levate, finendo però con l’essere bloccato nei giardini del borgo. I poliziotti gli hanno trovato addosso tre ovuli di cocaina e gli hanno notificato le accuse di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che lo spacciatore era già stato arrestato la scorsa settimana, con relativa notifica di un divieto di dimora nella provincia di Torino evidentemente non rispettato.