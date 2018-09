Non si salva niente…

Se non si salvano dall’incuria le cose dei vivi, come si può pensare che accada a quelle dei morti? Dopo scuole, ponti, giardini, fontane, anche i camposanti si iscrivono di diritto nell’elenco della Torino a pezzi. I tunnel del cimitero Monumentale sono un luogo incredibile, di memorie dimenticate, di testimonianze eterne. Ma anche di abbandono. Perché è inevitabile, forse, che sia così. Gli scandali del passato non hanno forse evitato spiacevoli replay in epoca recente, ma almeno hanno obbligato chi di dovere a riportare al dovuto splendore i camposanti cittadini, almeno in superficie. I tunnel, invece, sono un discorso diverso. E non è che Afc, l’azienda di gestione dei camposanti, possa fare miracoli al di là della normale amministrazione. La manutenzione di alcuni sepolcri pare spetti alle famiglie. Ma resta la tristezza. Proprio come accade per le fontane senza acqua, per gli altri luoghi che paiono lottare per non cadere a pezzi. E’ come se questa città si restringesse, come se in nome delle ristrettezze di bilancio si arrivasse a scegliere cosa può essere mantenuto splendente (o almeno funzionante) e cosa può essere lasciato in un angolo in attesa di tempi migliori. Ma con l’eccezione dei vini e dei formaggi stagionati, solitamente il tempo corrode, consuma, logora, nei casi più gravi cancella addirittura la memoria o convince che in fondo non c’è nulla che si possa fare per evitarlo.