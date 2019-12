Non si sente accettato a scuola: sale sul treno e cerca di andare dai nonni in Sicilia

Non si sente accettato a scuola. Prende il treno e cerca di raggiungere i nonni in Sicilia. E’ la storia, per fortuna conclusasi a lieto fine, di un 15enne, scappato da Settimo Torinese, nei giorni scorsi, e per fortuna rintracciato dalla polizia ferroviaria a bordo di un convoglio ferroviario, all’interno della stazione di Genova Principe, dove poi lo ha raggiunto la mamma.

PRESO IN CONSEGNA DALLA POLFER

L’adolescente non era sfuggito all’occhio del capotreno al quale il ragazzo aveva raccontato di non avere il biglietto e di viaggiare da solo. Durante la sosta a Genova Principe, il capotreno ha allertato gli agenti i quali hanno, per così dire, preso in consegna il ragazzo rifocillandolo nei loro uffici.

LO SFOGO DEL 15ENNE

E’ stato allora che il quindicenne si è sfogato, raccontando ai poliziotti la sua storia e l’intenzione di non voler tornare nella scuola di Settimo Torinese dove non si “sentiva accettato”. Ai suoi occhi, i nonni e Gela, in Sicilia, potevano rappresentare una soluzione ai suoi problemi.

LA MAMMA LO RIABBRACCIA

Gli uomini della Polfer si sono subito messi in contatto con la mamma che, ignara dell’allontanamento del figlio, si è immediatamente precipitata nel capoluogo ligure dove ha potuto riabbracciare il ragazzino.