Non si vedeva più da giorni: trovato morto in casa dai vigili del fuoco

Era morto da alcuni giorni nel suo appartamento di via Barbaroux a Carmagnola. E lì lo hanno trovato i vigili del fuoco allertati dai vicini, che da giorni non lo vedevano e non sentivano provenire rumori dall’alloggio.

DECEDUTO PER CAUSE NATURALI

L’uomo, 70 anni, era solo. I pompieri hanno sfondato la porta e lo hanno trovato riverso a terra, ormai privo di vita. Il corpo è stato esaminato dal medico legale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso dovuto, sembra, a cause naturali. Secondo le prime ricostruzioni, il 70 enne era da tempo in cura per alcune patologie pregresse.