«Non sogniamo i grandi palchi. Il nostro motto è: divertimento»

Da Torino al resto d’Italia per far ballare la gente. Signori, ecco i Divina. La tribute band nata nel 1994 che sta facendo letteralmente impazzire i locali della Penisola grazie ad un repertorio che spazia dagli anni Settanta e Ottanta, fino alle più recenti tendenze musicali, torna finalmente a casa. Proprio i Divina, infatti saranno gli ospiti di punta del sabato sera Over 30 al Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21, organizzato da Torino nel Mondo.

Il concerto inizierà alle 21. Ogni spettacolo dei Divina è un autentico viaggio nel tempo, grazie alle atmosfere della musica e alle scenografie molto curate.

A parlare prima dello show, è Giulia, da tre anni cantante e front-woman del gruppo: «Il nostro unico obiettivo in qualsiasi concerto e in ogni situazione, è quello di far ballare e far divertire la gente». Idee e obiettivi molto chiari con poche e precise parole. Quello del gruppo torinese non è soltanto un concerto ma il ricreare nei minimi particolari quattro decenni di divertimento. In proposito sul concerto di domani sera la stessa cantante racconta: «Rispetto agli show estivi, non avrò la possibilità di fare molti cambi d’abito perché il palco è troppo vicino ai camerini. Il repertorio della disco music è considerato facile ma solo in apparenza, perché tutte le cantanti da Gloria Gaynor a Donna Summer, provenivano dal rithm’n blues. Io stessa devo impegnarmi parecchio per cercare di riprodurre fedelmente quel tipo di vocalità. Tra le mie preferite c’e Cindy Lauper, una artista che forse non ha ricevuto la fortuna che avrebbe meritato, ma rimane un punto di riferimento. In scaletta non può mancare la sua hit più famosa “Girls just want to have fun”. E credo che anche il nostro pubblico chieda soltanto di divertirsi e sognare un po’». Ballare, ballare e ancora ballare.

Quasi un imperativo per i Divina ma soprattutto per chi li ascolta, Traguardi professionali? Anche su questo punto la voce principale dei Divina ha davvero pochi dubbi ed è piuttosto netta: «Non sogniamo i gradi palchi americani o di altre parti del mondo. ​L’importante è divertirsi far trascorrere una serata senza pensieri al pubblico. Di Torino ci portiamo dietro tutto. La città è stata fondamentale per le nostre scelte artistiche e nelle nostre vite».

La lunga notte si sonda su tre sale, con altrettanti ritmi. Nella sale grande musica commerciale e revival, nella Sala Sonika house e ibizenka e nella Sala Latina, salsa, bachata, merengue e reggaeton (Info: 345.5924860).