«Non era solo anni di piombo. L’Italia ago, filo e genialità…»

Andrea Bosca pronto a entrare in scena nella fiction “Made in Italy”

Da quando è stato protagonista della serie “Quantico”, negli States è soprannominato “italian blue eyes”, ma non sono certo solo i suoi occhi azzurri a definire Andrea Bosca. Piemontese di Canelli, classe 1980, l’attore può vantare quindici anni di carriera in cui ha spaziato dal cinema al teatro alla televisione misurandosi con ruoli sempre nuovi. Una nutrita galleria di ritratti cui ora si aggiunge Davide Frangi, personaggio che farà la sua comparsa mercoledì 27 nella fiction di Canale 5 “Made in Italy”.

Bosca, dai successi Rai di “La porta rossa” e “Non dirlo al mio capo” a Mediaset. Com’è andata?

«È stato bello ritrovare sul set Luca Lucini – con cui debuttai al cinema in “Amore, bugie e calcetto” per poi lavorare anche in “Nemiche per la pelle” – che qui firma la regia con il torinese Ago Panini. L’esperienza è stata positiva, stimolante: è davvero un bel progetto, una produzione importante e ambiziosa in grado di raccontare l’Italia anni Settanta non attraverso il piombo, ma con ago e filo, puntando i riflettori sullo spirito imprenditoriale che caratterizzò quell’epoca».

