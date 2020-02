Non solo Bellacomba: discariche e inciviltà assediano le periferie

In via Monteverdi ecco i resti degli orti abusivi. Le sponde dello Stura in balia delle masserizie

L’ecomostro di strada Bellacomba, al confine tra le Circoscrizioni 5 e 6, è sicuramente la punta dell’iceberg. Ma a Torino, da sempre, l’abbandono dei rifiuti è un problema che nemmeno muri e telecamere riescono a risolvere. Nonostante negli ultimi anni il fenomeno si sia notevolmente ridimensionato (si pensi alla pulizia di strada Cuorgnè e via Toce) rimangono ancora alcune aree cosiddette “a rischio”. In primis le zone attorno ai campi nomadi. Si pensi a lungo Stura Lazio. Senza nemmeno scomodare l’area del vecchio accampamento, ormai invasa dalla vegetazione, possiamo dire che sono ancora molte le zone in balia dei rifiuti. Dove il Comune non è intervenuto recintando, ecco montagnole di immondizia. Proprio a due passi dai cartelli che avvisano della presenza delle telecamere. Sgomberati gli orti abusivi di via Monteverdi, ecco una maxi discarica che ancora non è stata portata via. Mentre in via Germagnano permane ancora il problema dell’accampamento abusivo. Dalla tangenziale si vedono i rifiuti a picco sullo Stura (ma anche qui un primo intervento ha permesso una parziale pulizia).

