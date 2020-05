Non solo Jorginho. In regia c’è Paredes

Non solo Jorginho come sostituto di Miralem Pjanic. In casa Juventus è tornato di moda un altro nome già accostato ai bianconeri in passato. Fabio Paratici gli aveva già dato la caccia ai tempi in cui non vestiva ancora la maglia della Roma, ma giocava in Argentina nelle fila del Boca Junior. A ricordarlo è stato ieri lo stesso calciatore che ha svelato anche un retroscena sul suo mancato approdo in maglia bianconera: «Nel 2014 sarei potuto finire alla Juve – ha detto il centrocampista del Paris Saint Germain intervistato da Tnt Sport -. Un dirigente voleva acquistarmi e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo». A fare la differenza, quella volta, fu il procuratore del calciatore, che gli consigliò di rifiutare Torino come destinazione: «Il mio agente sosteneva – ha raccontato Paredes – che non avessi le caratteristiche per giocare in un centrocampo da regista e siccome Conte non giocava con il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Due anni dopo ho iniziato a giocare stabilmente da regista».

