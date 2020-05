Non spezzate i nostri ricordi

Torino sta meglio. Anche se è ancora convalescente da questa epidemia velenosa che ci ha obbligati a vivere un’altra vita. Prima chiusi in casa e ora costretti a convivere con mille precauzioni. Sta meglio Torino e allora è probabile che si allarghi il pugno duro dell’Unità di crisi che detta le sue leggi alla politica e scrive regole e regolette da rispettare. Tante, spesso confuse, oppure ostiche a chi magari gestisce un piccolo salotto dorato. Come per esempio il bar Mulassano di piazza Catello che ha il vanto di essere non soltanto un tempio per gli appassionati della lirica, ma anche di venire considerato il locale storico più piccolo d’Italia, con i suoi cinque tavolini. Un pezzo di storia cominciato a fine ‘800 e poi diventato patrimonio storico della città. Ebbene dei suoi cinque tavolini ne resteranno due. Pochi, forse, per continuare a servire prelibatezze. O “Il Bicerin” di piazza della Consolata dove persino Alessandro Dumas si concedeva quel nettare odoroso di latte, cacao, caffè e altri aromi. Forse qui salverà capre e cavoli il dehors, ma all’interno ci sarà la rivoluzione nonostante tutto sia uguale a quando, nel 1783, si aprirono le porte di questo scrigno. Due esempi per introdurre il concetto della perdita possibile di questi luoghi che vengono celebrati sulle guide turistiche di tutto il mondo. E che ora appaiono incongrui al metro selettivo degli scienziati. E alle regolette che potrebbero ridurre la capacità di bar e ristoranti a un terzo di quella attuale, obbligandone migliaia alla chiusura definitiva. Uno schiaffo alla nostra storia e, se permettete, al nostro patrimonio turistico. Va bene così? Non credo che un metro possa spazzare via tanti ricordi come quelli raccolti da questi salotti e da tantissimi altri locali, magari meno blasonati, ma che fanno parte del nostro vissuto. Bisognerà che qualcuno ci pensi.

