“Non sposare nostra figlia”. E fanno aggredire il genero con l’acido. Arrestati

Hanno ordinato l’aggressione con l’acido del futuro genero perché contrari al matrimonio della figlia con lui in quanto più grande di lei di oltre 20 anni. E’ quanto ricostruito dai carabinieri di Poggibonsi (Siena) che hanno arrestato una coppia, di 54 e 45 anni, per le lesioni subite al volto dal 48enne. Indagini sono ancora in corso per identificare gli autori materiali delle aggressioni, avvenute il 23 febbraio scorso a San Gimignano e il 19 aprile a Torino.

IL PIANO DELITTUOSO DEI DUE EX CONIUGI

La persecuzione ai danni del genero sarebbe andata avanti da tre anni, da quando cioè la figlia 23enne aveva deciso di sposare un uomo più grande di lei di 27 anni. I due coniugi, separatasi da alcuni anni, avevano deciso temporaneamente di “riunirsi” per mettere a segno un vero e proprio “piano delittuoso”, come hanno spiegato i carabinieri: perseguitare la figlia per il solo fatto di aver sposato una persona “sgradita”, un uomo molto più vecchio” di lei ed attentare, dunque, alla vita del genero, arrivando finanche ad ingaggiare un uomo, rimasto finora sconosciuto, ordinandogli di aggredire con l’acido il genero.

LE ACCUSE NEI CONFRONTI DEI DUE

E proprio per il pericolo di reiterazione del reato è stato disposto l’arresto per il 54enne di origine calabrese (con alle spalle una condanna per omicidio in parte scontata in un carcere del Senese) ma residente a Torino, e della moglie, separata, 45 anni, nata in Sicilia e abitante a Certaldo (Firenze). L’uomo, P.C.C. si trova ora in carcere, detenuto nel capoluogo piemontese, così come l’ex moglie, in cella a Sollicciano. Entrambi devono rispondere di lesioni aggravate, con deturpazione permanente del volto e stalking.

IL PRIMO ATTACCO A SAN GIMIGNANO

Titolare dell’inchiesta è proprio la magistratura di Torino dove è avvenuta l’aggressione più grave, il 19 aprile scorso, dopo un primo “attacco” risalente al 23 febbraio a San Gimignano con il lancio all’interno dell’auto del genero di acido che lo colpì per fortuna solo di striscio (l’uomo riuscì a proteggersi alzando un braccio). Fu proprio quel tentativo di gettare l’acido muriatico addosso all’uomo e l’allarme che ne scaturì a suggerire alla ragazza ed al marito di trasferirsi temporaneamente a Torino, la stessa città dove risiedeva anche il padre di lei.

L’UOMO VIENE COLPITO AL VOLTO A TORINO

I due genitori “diabolici”, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, riuscirono rapidamente a scoprire dove si era nascosto la figlia e il genere e inviarono una seconda spedizione punitiva ai danni dell’uomo. Questa volta l’acido colpì il genero al volto, provocandogli gravi conseguenze, sfregiandolo in modo permanente. Ma i danni avrebbero potuto essere ancora più invasivi se la prontezza dell’uomo non lo avesse portato a sciacquarsi immediatamente il viso in una vicina fontana. Lo sconosciuto che gli lanciò l’acido gli urlò contro: “Sei uno schifoso pedofilo, te lo meriti”. E poi minacciò anche la sua giovane moglie. Pochi minuti dopo quell’aggressione il padre avrebbe scritto un sms alla figlia: “Prepara l’abito nero”.

L’SMS DELLA MADRE: “TI AMMAZZO”

Non furono gli unici messaggi minatori o frasi rivolti contro la figlia e il genero. La stessa madre già nel giugno 2017 in vari modi avrebbe offeso e minacciato la figlia così: “Ti ammazzo, ti levo dal mondo”.

LE SCRITTE “PEDOFILO” SULL’AUTO

Alla coppia di coniugi finita in cella, sono stati contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti in famiglia, anche nei confronti della figlia, ingiurie e minacce di morte , atti persecutori, comprese scritte come “te e tua moglie morite sotto un camion” e “pedofilo” sull’auto del genero e lesioni gravi. Le due vittime delle persecuzioni sono state trasferite in una residenza protetta in Toscana.