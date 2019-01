Deve andare al bar, ha fretta e non vuole perder tempo a cercare parcheggio o magari ad allontanarsi per un po’. Del resto, quando uno è incivile non si fa troppi problemi: si comporta come tale e si arrabbia pure se qualcuno glielo fa notare.

Questo pirata del marciapiede non trova di meglio da fare che parcheggiare proprio nel punto in cui ci sono le strisce pedonali con la passerella per passeggini e carrozzine. Davvero un maleducato, da sanzionare alla svelta.