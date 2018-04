Non tutti i vecchietti sono al cacao

L’ultimo caso è di tre giorni fa vicino ad Arezzo, ma il copione è sempre lo stesso. Anziani insultati e maltrattati dagli infermieri finché le telecamere nascoste dei carabinieri incastrano i colpevoli. Notizia già letta decine di volte, sempre uguale, cambia solo il luogo. Naturalmente si scatena l’indignazione della gente: «Ma come si fa a maltrattare così dei poveri vecchietti inermi?».

Giusto. Giusto se tutti i maltrattati fossero davvero dei «poveri vecchietti inermi». Ma è lì che casca l’asino. Non tutti i vecchietti sono come ce li immaginiamo. Molti di loro sono incattiviti dalle impotenze senili, egoisti, testardi, prepotenti, dispettosi. È il loro modo di ribellarsi alla fine che sentono vicina, d’accordo, ma è sempre un comportamento che alla lunga può stressare e far perdere la pazienza a un personale costretto da mane a sera a subire i loro dispetti e le loro lagne.

Me lo dice un’infermiera che chiameremo Lucia perché non vuole essere identificata. Lavora in una struttura per anziani non autosufficienti vicino a Torino, e mi descrive una realtà ben diversa da quella delle pazienti e miti testoline bianche che a noi piace immaginare, anche per mitigare i sensi di colpa che ci assalgono quando lasciamo lì nostri vecchi.

«Continue e assurde richieste – dice Lucia – grida acute anche di notte che non lasciano dormire gli altri ricoverati, dispetti come rovesciare cibi o medicinali, insulti…Per quello dobbiamo sedare pesantemente i più ribelli. Altrimenti non potremmo andare avanti. Maltrattarli no, ma sedarli è inevitabile». Pensiamoci, invece di cullarci nella visione dei vecchietti del Cacao Talmone.

«Allora posso sedarti?»

