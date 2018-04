Felice per l’acquisto che ha appena fatto, un uomo in Cina corre giù per una rampa di scale di un centro commerciale e non si accorge che davanti a lui c’è una porta a vetri.

L’uomo la apre col volto e la fa sbattere frantumandola in mille pezzi. Non si conosce la città in cui è accaduto il fatto, ripreso con un video dal Daily Mail.

Testimoni hanno affermato che la porta, in effetti era talmente pulita che sembrava non esserci.