Non versa l’Iva dei clienti: beccato lo studio contabile dei fiscalisti evasori

Ammonta a circa un milione e mezzo la somma recuperata dalla guardia di Finanza di Ivrea a carico di uno studio contabile di Caluso del Canavese. Le indagini erano scattate dopo che numerosi clienti dello studio si erano visti accollare, inconsapevolmente, debiti per migliaia di euro con Equitalia, Agenzia delle Entrate e Inps nonostante avessero puntualmente versato ai loro professionisti il denaro per far fronte alle tasse.

GLI ACCERTAMENTI DELLE FIAMME GIALLE

Dagli accertamenti delle fiamme gialle, focalizzati anche sui conti correnti intestati allo studio ed al legale rappresentante, sarebbe emerso che lo studio di fiscalisti avrebbe presentato le dichiarazioni annuali, ma senza tuttavia versare un solo euro dell’Iva che avrebbe dovuto pagare allo Stato.