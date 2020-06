Non vince e gioca male. Questa è la Juve di Sarri. Anche Ronaldo è deluso

Coniugare bel gioco alle vittorie. Per questo, un anno fa, era stato spodestato dalla panchina bianconera Massimiliano Allegri in favore di Maurizio Sarri. Una linea dettata dal vice-presidente Pavel Nedved e dal direttore dell’area tecnica Fabio Paratici a favore di una Juventus più europea, votata al calcio spumeggiante. Il presidente Agnelli, invece, avrebbe preferito continuare con il tecnico di Livorno in sella e non solo per una questione di amicizia personale. Ebbene, ora è sotto gli occhi di tutti. A maggior ragione dopo la prova a dir poco incolore, senza carattere, mostrata dalla sua Juve mercoledì sera all’Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. E sono già due su due le finali perse – oltre quella controgli azzurri, anche quella del dicembre scorso contro la Lazio – dall’ex Komandante partenopeo in questa sua prima stagione in bianconero. La cosa che lascia più perplesso è che la Juve crea poche occasioni da rete e soprattutto che per la seconda partita consecutiva la Vecchia Signora non ha trovato la via del gol. Come se non bastasse anche Cristiano Ronaldo è fortemente deluso dalla piega che ha preso la squadra con il cambio tecnico in panchina. Sarri si ostina a volergli cambiare ruolo da esterno d’attacco a centravanti.

