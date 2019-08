«Non vogliamo essere facili vittime»: così le donne scoprono l’autodifesa

L’ultimo caso di stupro è di pochi giorni fa, una donna aggredita e brutalizzata nell’androne di uno stabile a Porta Palazzo. La città, questa città, fa paura alle donne che escono di sera, ma anche a quelle che si muovono per andare al lavoro, a piedi o in auto, che fanno jogging al parco, che hanno una vita normale di relazioni sociali. È una delle ragioni per cui aumentano le iscrizioni ai corsi di difesa personale femminile: le arti marziali e gli sport da combattimento sono in testa alle preferenze del gentil sesso. In alcune palestre si registra il 50 per cento dell’aumento delle adesioni. Alla base della scelta, il bisogno di difendersi.

Monica Ghirardi, maestra di Aikido, fa parte del progetto “Nonpiùindifesa” : «Sono corsi gratuiti di legittima difesa, attivi dal 2008 grazie al Comune di Torino, che ha donato al Palazzo di giustizia e ai lavoratori dell’Associazione culturale Cral-Arc Giustizia di Torino un tatami, destinato allo svolgimento delle lezioni».

