L'uomo viveva al quinto piano di un condominio: sarebbe deceduto per cause naturali

Scoperta drammatica nella giornata di ieri a None, in provincia di Torino: un uomo di 51 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, dove viveva in solitudine.

L’uomo, camionista, era scomparso da diversi mesi. I vicini hanno dato l’allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri. Dai primi accertamenti il 51enne sarebbe morto per cause naturali circa tre mesi fa.