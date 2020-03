None, arrestato l’autore degli incendi dei cassonetti: individuato dalle telecamere di videosorveglianza

I Carabinieri della Stazione di None, in collaborazione con la Polizia Locale, sono riusciti a identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il responsabile degli incendi dei cassonetti della raccolta differenziata presenti nel comune di None, verificatisi negli ultimi giorni.

Si tratta di un uomo di 48 anni di None, disoccupato, che a partire dal 26 febbraio fino al 29 febbraio ha incendiato cinque cassonetti, posizionati in via San Francesco da Paola, via Benedetto Croce e via Torino. L’uomo è stato individuato grazie alle riprese dei sistemi di videosorveglianza e a servizi mirati di osservazione organizzati sia dai Carabinieri che dalla Polizia Locale. Gli uomini delle forze dell’ordine avevano notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi dei cassonetti posizionati in via Torino. Dopo essere stato trovato in possesso di un accendino e di tre accendifuoco, ha ammesso il reato.