None, vuole i soldi per la droga e minaccia genitori e nonni: 25enne denunciato dalla madre

Denunciato dalla madre, perché per procurarsi i soldi per comprare la droga aveva trasformato in un incubo la vita dei genitori e dei nonni. Nei guai è finito un 25enne di None, arrestato dai carabinieri per estorsione.

IL FATTO.

Schiavo della cocaina, ogni mese riusciva a farsi dare circa 3mila euro dai famigliari. Costringeva i suoi cari attraverso minacce, insulti, violenze e vessazioni di ogni tipo. E diceva loro che se non lo avessero accontentato sarebbero stati ammazzati dai creditori. La madre, spaventata e preoccupata per le sorti del figlio, lo ha denunciato.