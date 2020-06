Nonna ruba un monopattino per fare un regalo al nipotino

Un bel regalo per il suo nipotino. È quanto ha pensato una nonna di Trana, classe 1957, nel vedere quel monopattino abbandonato da tanti giorni nella zona di piazza Carducci, a Torino. Così, immaginando di non fare nulla di male, lo ha recuperato dall’angolo in cui si trovava e lo ha caricato in macchina per poi partire alla volta della sua casa di Trana, all’imbocco della Val Sangone. Un gesto fatto con leggerezza, con l’intento di donare qualche ora di spensieratezza al piccolo di casa in un momento di crisi determinato dall’emergenza sanitaria.

Peccato però che il monopattino elettrico appartenesse a una delle tante aziende di noleggio che gestiscono lo sharing a Torino. Una volta partita con prezioso “premio” caricato sul sedile posteriore dell’auto, il dispositivo gps in dotazione al mezzo si è attivato, facendo scattare l’allarme per furto.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++