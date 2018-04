Nonsolocuore

È una vera epidemia di pigrizia quella che le auto hanno portato nella cittadinanza. Tutti quelli che hanno dei soldi da buttar via non camminano più. In verità. Ci sono centinaia di poltroni sani come lasche, per i quali fare un chilometro a piedi è diventata una delle dodici fatiche d’Ercole.

Si sfibra la razza… gli uni perdono le gambe, gli altri il cervello. C’è una razza di vecchi matti che per far del moto si sciupano i polmoni e arrischian le ossa sulla bicicletta, e un esercito di giovani che non fanno più di trecento passi al giorno coi propri piedi. Non vedete quanta obesità gira per Torino da dieci anni a questa parte?

Sembra scritto oggi, invece è un brano del 1896, tratto dal libro di Edmondo De Amicis “La carrozza di tutti”. Ho solo sostituito la parola “tram” con “auto”. E sentite ancora, dallo stesso libro: “Prevedo strade corse da ogni sorta di automobili fitte come i moscerini per l’aria; i ragazzi portati a scuola, gli operai al lavoro, le donne al mercato, tutti i pesi trasportati in volo; le distanze sparite…”

Non male, come preveggenza. Ma il nostro piccolo Jules Verne subalpino, socialista dichiarato (quando l’esserlo significava vedersi appioppare l’etichetta di “sovversivo” in società), cronista sportivo ante-litteram (scrisse pagine esaltanti sul pallone elastico, di cui era appassionato tifoso), precursore della psicologia e della sociologia (descrisse e commentò con sorprendente acume personaggi e costumi della Torino fin de siècle), è noto ai più solo per le sbrodolature sentimentali del libro “Cuore”.

Non è giusto. Vogliate gradire queste mie campanilistiche annotazioni come ironico sberleffo alla Fiat/FCA che a Torino, ormai, ha meno dipendenti del Comune.

