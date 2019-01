Nosiglia: “Buona politica non è chiusura, società necessita di artigiani della pace”

“La buona politica è a servizio della pace. Rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono anche doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza”. Lo ha detto oggi Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, in un intervento al Sermig-Arsenale della Pace.

LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO

“Viviamo – ha osservato il prelato – in tempi di diffusa sfiducia che guarda ogni altra persona differente da sé per cultura, religione, nazionalità, con sospetto e paura di perdere la propria identità. Anche sul piano politico non mancano atteggiamenti e posizioni di chiusura e di nazionalismo che mettono in crisi la fraternità e l’accoglienza considerate debolezze o addirittura minacce da rifiutare. Oggi la nostra società necessita di artigiani della Pace che testimonino con coraggio l’amore di Dio che è per tutti i suoi figli e opera perché l’intera famiglia umana viva nella comunione, nella accoglienza e nella concordia”.