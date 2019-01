Nosiglia: “Lo sgombero forzato dei campi rom non è la soluzione”

Durante le festività natalizie l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ha visitato – come già negli anni scorsi – alcuni campi rom, rimanendo molto colpito dalle persistenti condizioni di degrado in cui vivono tante famiglie e in particolare i numerosi bambini e ragazzi.

“Il degrado in cui vivono tanti minori rom, la convivenza con vere e proprie discariche di rifiuti e in alcuni campi non autorizzati, la mancanza di servizi essenziali – acqua, luce, gas, servizi igienici – aggrava ancor più la già molto difficile condizione di vita delle famiglie – ha detto Nosiglia -. A questo si aggiungono poi le difficoltà a essere accettati come cittadini, l’indifferenza dei più, la diffidenza o il rifiuto di una certa cultura dominante. Eppure molte di queste famiglie sono tra noi da decenni, i loro figli nati qui vanno a scuola con i nostri ragazzi e appartengono alla medesima Unione Europea”.

“LO SGOMBERO FORZATO NON E’ LA SOLUZIONE”

“Sta prevalendo purtroppo l’idea che lo sgombero forzato sia una scelta inevitabile e necessaria di fronte anche alle bande organizzate che a volte dominano la vita nei campi e impongono con la forza il loro potere – ha aggiunto l’arcivescovo -. In realtà non si risolve il problema, si sposta solo altrove e si aggrava la situazione di quelle famiglie che vorrebbero cambiare la loro sorte e migliorarla senza rinunziare alla propria cultura, costume di vita e tradizioni”.

LA SPERANZA.

“Mi auguro che nel corso di questo anno nuovo 2019 la città, che ha trovato il metodo e la via per affrontare situazioni che si trascinavano da tempo (come sta avvenendo per il Moi), con l’apporto congiunto di diverse realtà istituzionali sia politiche che religiose, si attivi in modo analogo anche per questa emergenza che non è da meno ma anzi è più difficile e complessa” ha concluso Nosiglia.