Nosiglia non ferma le messe. «Ma a distanza di sicurezza»

In Piemonte l’emergenza coronavirus torna a fermare le attività pastorali ma non le funzioni religiose della Quaresima. La Conferenza Episcopale del Piemonte e della Valle d’Aosta, infatti, dopo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di lunedì e le indicazioni arrivate ieri dalla Conferenza Episcopale Italiana, ha stabilito che fino al 15 marzo resteranno sospese tutte le attività formative e pastorali diocesane e parrocchiali, come ad esempio il catechismo e i corsi matrimoniali. «Restano le celebrazioni liturgiche e gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza e cioè che siano evitati gli assembramenti, sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti all’interno del luogo di culto» spiega il presidente della Cep e arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che già la scorsa settimana aveva manifestato non poca preoccupazione rispetto alla possibilità che venisse fermata l’attività liturgica.

