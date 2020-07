“I nostri clienti vogliono il Toro, hanno i soldi e sono veri granata”

Tre advisor, una folla di cronisti e una stanzetta da 12 posti. È qui, negli uffici torinesi della Console & Partners, che si è alzato il velo sul Progetto Taurinorum, la presunta cordata di investitori “italiani e torinesi” interessata a rivelare il Torino Fc da Urbano Cairo.

I tre al tavolo sono Massimo Scalari e Simone Salvetti in rappresentanza della Console e Giuseppe Pipicella, advisor di una delle parti coinvolte. “Il Toro che hanno in mente i mie clienti ruoterà su due pilastri: innovazione e coinvolgimento attivo del popolo granata”, spiega Salvetti.

“Il progetto è allo studio da alcuni mesi, le persone che rappresentiamo sono granata all’inverosimile. Hanno la forza economica per essere protagonisti con la prima squadra, le giovanili e il settore femminile. Anche in Europa e già nel triennio successivo”, assicura Pipicella.

Niente nomi per il momento: “Ma i capitali ci sono. E il nostro intento è quello di comunicare ai tifosi del Toro che il progetto esiste, con un leader e una capienza economica superiore alle cifre lette negli ultimi giorni”, prosegue Scalari. L’incontro avverrà a brevissimo: “Oggi stesso. Gli presenteremo il nostro progetto”, garantiscono i tre.

L’obiettivo della conferenza pubblica sarebbe proprio quello di “stanarlo”: “Sappiamo che la proprietà del Torino è in chiusura, con questa modalità nuova e inusuale si può avere una spinta di un certo tipo che una trattativa privata non avrebbe avuto di fronte a un no netto di Cairo“.