I nostri figli meritano di più

Le mamme della scuola materna “Luzzati” di via Rondissone, nel cuore di Barriera Milano, hanno scritto alla sindaca Appendino per denunciare che piove nelle aule e temono si stacchino pezzi di soffitto. Ovviamente temono per i loro piccini. Un caso, forse non l’ultimo, che sottolinea lo stato di salute delle nostre scuole che sono vecchie (molte), mal costruire (parecchie) e soprattutto abbandonate a se stesse senza alcuna manutenzione (quasi tutte). Lo dice, dati alla mano la Fondazione Agnelli e noi vorremmo sottolineare – senza enfasi – che andiamo ripetendolo sulle pagine del nostro giornale da anni con casi concreti, edificio dopo edificio, denuncia dopo denuncia che, guarda caso, proviene quasi sempre da genitori impauriti e arrabbiati. Per onestà si deve aggiungere che insegnanti e direttori didattici non sono stati con le mani in mano, ma spesso hanno dovuto battere in ritirata di fronte alla risposta che arrivava dall’alto. E sempre uguale a se stessa: mancano i soldi. Per le manutenzioni, per le demolizioni necessarie di edifici considerati addirittura a rischio crolli (8% del patrimonio), per le ristrutturazioni di plessi che hanno più di quarant’anni. Considerando che le scuole all’ombra della Mole sono 1.196 e che ben 740 (il 61,9%) sono state costruite prima del 1976, vale a dire che hanno più di 42 anni, non siamo di fronte ad un problema, ma ad una vera emergenza. E poco ci interessa scoprire che in altre parti d’Italia va pure peggio con un’età media delle scuole che supera i cinquant’anni. Anzi, dovrebbe spingere tutti i papà, le mamme e pure i single ad organizzare una class action contro questo Stato che va a pezzi, e non solo per la pioggia grama che tuttavia diventa assassina quando è l’uomo che prima fa i propri sporchi affari. Certo, esistono i buoni esempi come la Enrico Fermi, completamente rinnovata grazie al progetto “Torino fa scuola”. Ma l’eccezione non fa che confermare la regola. Mancano i soldi? Beh, si abbia almeno il coraggio di ammettere che in questi anni è mancata soprattutto la volontà di affrontare il problema.

fossati@cronacaqui.it