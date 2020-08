«Il nostro sold out a Porta Palazzo»

Tutti esauriti i concerti in programma al Combo dal 21 al 30 agosto. Il direttore Li Calzi: «Non era scontato»

“I biglietti disponibili per i concerti da Combo sono esauriti”: con questo inequivocabile messaggio, apparso ieri mattina sui canali social ufficiali dell’evento, gli organizzatori del Torino Jazz Festival sanciscono il successo dell’edizione di quest’anno (ancor prima del primo concerto, in programma venerdì sera).

«Abbiamo esaurito i biglietti, ma bisogna ricordare che le capienze della platea sono ridotte», sottolinea Giorgio Li Calzi, co-direttore del Tjf insieme a Diego Borotti. «Certo che però non era scontato avere questi risultati, è un periodo completamente diverso dal solito e abbiamo dovuto organizzare il programma in pochi giorni. Devo ringraziare le istituzioni, che non hanno mai pensato a sospendere il progetto nonostante gli evidenti problemi di quest’anno».

