«Il nostro tempo custodisce la memoria degli Invincibili»

Nel salone dove si gioca a carte c’è la “Superga in legno”, ad opera del maestro Ernesto Cignetti. I soci, che l’hanno ricevuta in dono quando il vecchio circolo di via Broni si è sciolto, la custodiscono come una reliquia. Dentro, incastonata, una foto del Grande Torino.

Particolari che, nel giorno in cui il ricordo degli Invincibili compie settant’anni, assumono un significato diverso dal solito. Siamo alla Gabetto di via Montevideo 41, un piccolo angolo di Borgo Filadelfia dove si vive di bocce e di Toro. L’associazione, nata nel 1985, si chiama così proprio in onore del grande Guglielmo Gabetto, formidabile cannoniere anch’es – so perito in quel tragico 4 maggio ma che in carriera era riuscito – caso più unico che raro – ad entrare nei cuori sia granata che bianconeri, avendo segnato più di cento gol in entrambe le squadre.

Il figlio di Guglielmo frequentava la bocciofila e così i soci, al momento di scegliere un nome per il sodalizio, hanno voluto fare un omaggio al famoso padre. Alla Gabetto il Grande Torino rivive oggi nella bella opera di Cignetti e in moltissime foto, cimeli, gigantografie e altri ricordi. Ma c’è anche chi gli Invincibili se li ricorda bene. Ad esempio Bruno Menzio, 93 anni, il decano della società. Oppure Domenico Gai, di tre anni più giovane, che ogni giorno si prende cura dell’orto. Chi invece al Toro ci ha lavorato per davvero è Mario Lorenzelli, 80 anni, una specie di leggenda nell’ambiente granata visto che per decenni ha fatto il magazziniere al vecchio Filadelfia.

Sì, proprio il “Fila”, lo storico tempio del Toro. Su quel campo, Mario ne ha visti passare tanti. «Mondonico – racconta – da giocatore non aveva molta voglia di allenarsi. Ogni tanto si sedeva su un pallone e stava fermo. In panchina, invece, era un grande».