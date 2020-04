«Il nostro territorio non era pronto. Ripartiamo dalla medicina di base»

Se ha accettato la chiamata del governatore Alberto Cirio, non è per presiedere una commissione d’inchiesta. Piuttosto, l’ex ministro della Salute Ferruccio Fazio, oggi sindaco di Garessio, guiderà la task force che si pone l’ambizioso compito di ridisegnare il nostro sistema sanitario. Perché possa essere in grado di sostenere questa o qualunque altra epidemia che il destino vorrà riservarci. Anche rivedendo (e mandando al macero) non pochi degli approcci adottati dalle passate amministrazioni regionali in tema di salute.

Dottor Fazio, ma chi glielo ha fatto fare?

«Il senso civico. Io in Piemonte ci sono tornato innanzitutto per riposare. Poi mi hanno chiesto di fare il sindaco, e lì ho visto cosa stava accadendo. Come potevo rifiutare? Detto che un po’ di esperienza credo di averla»

