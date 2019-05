NOTE DI SAPORI – Il piacere del cibo buono e sano dall’antipasto al dolce

Per stare bene, rimanere in forma e rispettare i propri principi legati all’alimentazione, non c’è bisogno di rinunciare al gusto. Lo sanno bene i vegani, vegetariani, ma anche gli onnivori, che in città non possono più fare a meno dei cibi squisiti di Note di Sapori, in via degli Artisti 1/bis, nel cuore di Vanchiglia, la gastronomia adatta ai palati raffinati rigorosamente a base di prodotti senza origini animali, in primis, il latte. Una filosofia che garantisce la produzione di piatti adatti a qualsiasi tipo di intolleranza e allergia senza dovere necessariamente rinunciare al gusto.

«La nostra vasta cultura culinaria ci permette di preparare ricette golose anche senza quegli alimenti che fanno male»

E quindi via alla scelta fra decine di piatti prelibati, tra questi i pezzi forti sono senza dubbio l’insalata russa, preparata senza uova e con latte di soia, e i tanti dolci completamente privi di latticini. Da noi inoltre potrete trovare la pasta fresca ripiena e non, vegana e vegetariana. «Il nostro punto di forza sta nella scelta e nella cura della materia prima – spiegano ancora i titolari – che non arriva mai da troppo lontano. In sostanza prediligiamo alimenti del nostro territorio, di cui conosciamo bene la qualità. Ci riferiamo ai cereali e ai legumi, in particolare. Da questa base, grazie al supporto dei nostri cuochi esperti, siamo capaci di creare piatti ottimi, gustosi e buoni». Da fare venire l’acquolina in bocca a chiunque come dimostrano i commenti dei clienti. Tutti i prodotti di gastronomia contengono esclusivamente ingredienti biologici e il laboratorio, che usa energia green, è certificato nella produzione, trasformazione e confezionamento biologico. Da Note di Sapori la natura è una filosofia di vita, tanto che gli imballi risultano biodegradabili e compostabili. Infine, sono presenti anche piatti a base di pesce per i tanti onnivori amanti della qualità di Note di Sapori.

Indirizzo: via degli Artisti 1/bis Torino

Telefono: 011 19236666

Orario: 9-19; giovedì 9-17, venerdì 9-17, sabato 9-13,30 (chiuso domenica e lunedì)

Sito: www.notedisapori.com

Mail: info@notedisapori.it