NOTE DI SAPORI-UN NUOVO LOOK PER IL TEMPIO DELLA BONTA’

Note di Sapori, in via degli Artisti 1/bis, nel cuore di Vanchiglia ha riaperto i battenti in una versione completamente restaurata. Sì perché, al posto di fare le vacanze, i titolari hanno preferito ristrutturare completamente il locale per offrire ai propri clienti una gastronomia rinnovata sia nella forma, sia nei contenuti. E così, dopo avere ammirato gli arredi e lo stile tutto nuovo, non si può fare altro che perdersi fra le tante novità alimentare vegane, vegetariane e per onnivori. In primis spicca l’ampio reparto di pasticceria, sia fresca sia sacca, sempre senza latticini, e quello dedicato alla pasta, il tutto, ovviamente, artigianale ossia preparato ogni giorno dalle sapienti mani degli chef che, sorpresa tra le sorprese, si stanno già mettendo al lavoro per la produzione dei panettoni di Natale… Note di Sapori è la gastronomia adatta ai palati raffinati rigorosamente a base di prodotti senza origini animali. Una filosofia che garantisce la produzione di piatti adatti a qualsiasi tipo di intolleranza e allergia senza dovere necessariamente rinunciare al gusto. «La nostra vasta cultura culinaria ci permette di preparare ricette golose anche senza quegli alimenti che fanno male», spiegano infatti i titolari. E quindi via alla scelta fra decine di piatti prelibati, tra questi i pezzi forti sono senza dubbio l’insalata russa, preparata senza uova e con latte di soia e tantissimi altri piatti pronti.

Note di Sapori, via degli Artisti 1/bis Torino

011 19 23 66 66

Orario: 9-19; giovedì 9-17, venerdì 9-17, sabato 9-13,30 (chiuso domenica e lunedì)

www.notedisapori.com