NOTE DI SAPORI- UN’IDEA PER IL MENÙ DELLE FESTE? C’È TUTTO QUELLO CHE SERVE

Le feste si avvicinano, Note di Sapori si farà trovare pronta. La gastronomia di via degli Artisti dall’8 dicembre prossimo infatti aprirà le prenotazioni per i menù di Natale e Capodanno, tutti da asporto e tutti gustosissimi. E il reparto di pasticceria, ampiamente attrezzato, è pronto per sfornare dolci ad hoc per le occasioni conviviali.

Intanto però Note di Sapori continua ogni giorni a proporre una ricchissima varietà di piatti per tutti i gusti e sapori: vegani, vegetariani ma anche onnivori qui trovano un’ampia scelta. Tutto cucinato con la massima attenzione alla stagionalità dei prodotti ma anche alla loro provenienza,. Ecco perché sono ideali per gli intolleranti e gli allergici alimentari. Dagli antipasti ai dessert, qui c’è di tutto ed è da provare.

Note di Sapori, via degli Artisti 1/bis Torino.

Telefono: 011.19236666.

Orario: 9-19, giovedì 9-17, venerdì 9-17, sabato