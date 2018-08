Notte all’addiaccio per due alpinisti sul Monviso: soccorsi, stanno bene

Si sono concluse questa mattina alle 8 le operazioni di soccorso, iniziate nel pomeriggio di ieri, dei due alpinisti rimasti bloccati sul Monviso. I due, impegnati nella salita della cresta est, si erano trovati in difficoltà a causa della nebbia. L’elicottero dei Vigili del fuoco si è recato alla piazzola del rifugio Quintino Sella da dove non è riuscito ad avvicinarsi alla vetta a causa del maltempo. Nel frattempo una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si era recata al rifugio via terra, pronta a intervenire.

SOCCORSI E TRATTI IN SALVO

Con l’arrivo del buio, poiché le temperature rimanevano alte, si è deciso di aspettare la mattina poiché i due alpinisti erano illesi. Questa mattina presto l’eliambulanza 118 di base ad Alessandria è decollata in direzione del Monviso dove uno degli alpinisti è stato prelevato sulla vetta. I due infatti avevano bivaccato a 3.600 metri, poi avevano proseguito la salita alle prime luci. Dopo aver raggiunto il punto in cui la cresta est si ricongiunge alla via normale, uno ha proseguito in vetta dove è stato recuperato, mentre l’altro ha iniziato la discesa in modo autonomo, con le guide alpine ad assisterlo durante il tragitto.