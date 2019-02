Notte di follia a Torino: aggredisce i poliziotti con calci e pugni e rompe la tibia a un agente

Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia: raggiunto dagli uomini in divisa, perde completamente la testa

Notte di follia nel quartiere San Secondo di Torino. Un italiano di 36 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un agente.

IL FATTO.

E’ successo intorno alle 4 del mattina. L’uomo stava percorrendo corso Re Umberto ad alta velocità a bordo della sua auto, quando gli agenti gli hanno intimato lo stop. Anziché fermarsi, il 36enne ha accelerato, dando origine a un inseguimento da film.

In via Massena ha poi abbandonato l’auto per scappare a piedi. Una volta raggiunto dai poliziotti, ha iniziato a sferrare calci e pugni rompendo la tibia a un agente. Dagli accertamenti è emerso che ubriaco, per cui è scattata anche la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Il veicolo è stato sequestrato.