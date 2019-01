Botti di Capodanno: giovane perde una mano per lo scoppio di un petardo

Incidente in Valsusa: un 19enne di Druento, che ieri sera stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno a Bardonecchia, ha perso una mano ed è rimasto gravemente ferito a una coscia a causa dell’esplosione di un petardo. E’ accaduto poco dopo le 3 del mattino.

ARTO TRANCIATO DI NETTO

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine il giovane, mentre si trovava all’esterno di un locale a Campo Smith, è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo che gli ha tranciato di netto la mano destra.

NON E’ IN PERICOLO DI VITA

Soccorso il giovane è stato elitrasportato al Cto di Torino dove si trova tuttora ricoverato. Non risulta essere in pericolo di vita ma è ferito gravemente. La prognosi è di 90 giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini del commissariato di polizia di Bardonecchia.

RAGAZZINO FERITO A COLLEGNO

Un altro incidente da “fuochi” si è verificato a Collegno, dove un ragazzino di circa 14 anni è rimasto ferito da un petardo che gli ha ustionato il viso e le braccia. Le sue condizioni non sono gravi.

E’ LA SECONDA VOLTA IN DUE ANNI

Fonti dell’ospedale Cto, dove è stato portato, riferiscono che già lo scorso anno si era fatto medicare per ragioni analoghe. Questa volta il ragazzo ha riportato lesioni al volto, alla mano e al polso sinistro giudicate guaribili in dieci giorni. I carabinieri hanno recuperato i resti del petardo sul marciapiede attiguo all’abitazione del giovane

DANNEGGIATA LA TARGA DEDICATA A PERTINI

Sempre a Collegno, è stata danneggiata, durante la notte, una targa a bassorilievo dedicata al presidente della Repubblica Sandro Pertini. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti. E’ probabile che contro la targa siano stati lanciati dei petardi.

CASSONETTI DATI ALLE FIAMME

A Torino i fuochi pirotecnici si sono visti e sentiti un po’ ovunque. Nel quartiere Vallette i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme divampate in alcuni cassonetti della spazzatura bruciati perché utilizzati come cassa di risonanza per amplificare il frastuono dei petardi. Episodi simili di sono verificati anche in altre zone della città (a Falchera e Vanchiglia) e in provincia.