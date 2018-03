Notte di lavoro per la polizia municipale di Torino: controllati 300 veicoli, ritirate tre patenti

Gli agenti del reparto Radiomobile sono entrati in azione nei quartieri Vallette, Barriera di Milano, Aurora e Lingotto: 55 le sanzioni accertate

Notte di lavoro, quella appena trascorsa, per gli agenti del reparto Radiomobile della polizia municipale Torino. I vigili urbani hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sui territori dei quartieri Vallette, Barriera di Milano, Aurora e Lingotto. Quasi 300 i veicoli controllati e 55, complessivamente, le sanzioni accertate (semaforo rosso, non uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefonino alla guida, velocità pericolosa).

RITIRATE TRE PATENTI

Tre patenti sono state ritirate di cui due per guida in stato d’ebbrezza (i conducenti sono stati denunciati) ed una per sorpasso pericoloso.