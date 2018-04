NOTTE DI PAURA. Incendio doloso in un ristorante arabo di San Salvario: 60 evacuati

Paura nella notte a Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti in un piccolo ristorante arabo (il “Raid Aicha”) nel quartiere San Salvario a causa di un incendio doloso. Già, perché sui muri del ristorante, in via Saluzzo 6, le forze dell’ordine hanno trovato la scritta “Adesso siamo pari”.

Sono ancora da accertare le cause del rogo, ma tutto lascia pensare a un regolamento di conti e che, quindi, quella scritta sia da collegare alle fiamme divampate nella cucina del ristorante.

Sessanta persone sono state evacuate e hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni solo quando i vigili del fuoco hanno spento completamente l’incendio.

In un primo momento sembrava che l’incendio avesse coinvolto un hotel ubicato poco distanza (si era parlato di una fuga di gas e di scoppio in cucina), ma l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto ha posto fine a ogni dubbio.