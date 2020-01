Una notte come negli anni ‘90

Animazioni, scenografie ed allestimenti specifici a tema. Tutto per far rivivere le atmosfere e il divertimento nell’ultimo decennio del ventesimo secolo. Benvenuti nei “Mitici anni ‘90”, il nuovo sabato sera con festa a tema del Different Club di corso Vittorio Emanuele 21. Un nuovo format organizzato da Torino nel Mondo. Gli anni di “Pretty Woman” al cinema e degli 883 che con le loro canzoni parlavano di miti come l’Uomo Ragno o di sale giochi di periferia. Si comincia come di consueto con l’apericena, quindi ci sarà l’apertura delle danze con le tre sale della discoteca. Nella Sala Grande, ritmo anni Novanta e commerciale, nella sala Sonica comandano la house e la musica ibizenka, mentre nella Sala Latina si viaggia al ritmo di salsa, bachata, merengue e reggaeton. Dalle 23,45 a mezzanotte e mezza, omaggio per le donne (Info. 345.5924860).