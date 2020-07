Notte record al Santa Croce. Nati sette bambini in dieci ore

Sette bimbi nati in una sola notte. Anzi, in dieci ore, dalle 21 di martedì sino alle 7 di ieri mattina. Il record è dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, che non vedeva numeri del genere oramai da diversi anni. Un lieto evento che non poteva lasciare indifferenti e che, tra la ricerca spasmodica di culle e lettini, ha fatto sorridere di felicità non solo i genitori dei nuovi nati, ma tutto il reparto di neonatologia guidato dal primario Antonio Marra.

Buone notizie post Covid, che il personale dell’ospedale ha voluto condividere per ritrovare un po’ di quella gioia che in questi mesi di pandemia è andata perdendosi. Il primo nato della nottata dei record è stata Cecilia, venuta al mondo alle 21.22, l’ultimo Elias, alle 6.23. Il piccolo, racconta mamma Rosy, 38 anni, aveva fretta di nascere. «Siamo arrivati in ospedale in macchina, ma non ho fatto in tempo ad arrivare al pronto soccorso che mi si sono rotte le acque.

