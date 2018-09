«Ogni notte io rivivo quell’incubo»: il sopravvissuto ora chiede i danni

Il tempo di bere un bicchiere d’acqua, di allacciarsi una scarpa, di fare una ricerca su Google. Diego Macrì ha imparato che cinque secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ha compreso che il destino può dipendere da una scelta: che un sorpasso in più, o uno in meno, possono diventare un bivio e segnare per sempre un’esistenza.

Quarantacinque anni, Diego Macrì è il miracolato del ponte Morandi. L’ultimo che il 14 agosto è riuscito a percorrerlo tutto, il primo ad aver visto ciò che ne restava dopo il crollo. «È successo tutto in un attimo», aveva raccontato su queste pagine il giorno stesso a bordo della nave che l’avrebbe portato in Sardegna per le vacanze. «Il viadotto che trema, noi in coda, io che accelero, riesco ad andare via».

Poi l’orrore e la disperazione. «Perché il viadotto su cui ero appena passato, un attimo dopo non c’era più». Frazioni di secondo. Cinque. «Se fossi arrivato cinque secondi dopo, non sarei più qui. Sarei lì, con la mia famiglia, dentro quel vuoto». Un vuoto che oggi lo perseguita, soprattutto di notte. «Gli incubi sono terribili, non riesco a cacciarli via. E anche di giorno….».

