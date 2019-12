Una notte sul confine: viaggio con i disperati che sognano la Francia

Sulle montagne la neve riflette la luce. Quanto basta per coglierne la vastità e per vedere chi sta attraversando il confine con la Francia. «Un confine permeabile», dice Michele Belmondo, 28 anni e responsabile dell’attività di assistenza ai migranti della Croce Rossa.

Claviere è una lingua di terra italiana in terra straniera: a nord, a sud e a ovest c’è solo Francia. Il confine taglia in due persino il laghetto del campo da golf. «Il migrante entra in Francia molto facilmente. Magari la polizia lo trova due o tre chilometri dopo», dice Belmondo, mentre percorre l’autostrada. Ogni sera alle 19 la Croce Rossa parte dal polo logistico di Bussoleno, di norma con un mezzo e due operatori, per assistere chi cerca di andare in Francia di notte.

Sono circa le 20 e aspettiamo che arrivi l’ultima corsa. Infatti chi arriva con l’ultima corsa, se viene respinto dalla polizia francese, non può più tornare indietro. Passano dieci minuti e scendono cinque ragazzi. Si avvicinano subito gli operatori della Croce Rossa e una volontaria del dormitorio notturno di Oulx. Un po’ di cibo, acqua e consigli sui rischi del viaggio: «Ho fatto mettere le borracce nello zaino, altrimenti l’acqua gela e congela loro le mani», racconta Silvia Massara, valsusina e volontaria al dormitorio.

«Cerchiamo di dialogare con i ragazzi che arrivano e di metterli a conoscenza dei rischi – spiega Belmondo – Se ci sono situazioni particolari, si cerca di farli rientrare. Se decidono di avventurarsi, ricordiamo che siamo lì. Diamo anche un volantino, in cui c’è il numero di emergenza e spieghiamo i rischi». Fondamentali le attività di informazione e prevenzione per scongiurare episodi di emergenza sanitaria e interventi di soccorso.

La settimana prima era nevicato e una signora a Claviere ha trovato un ragazzo in ginocchio nella neve che chiedeva aiuto, incapace di muoversi. Così la Croce Rossa l’ha portato in ospedale, dov’è ancora ricoverato per un’ipotermia alle mani, che gli ha causato delle complicazioni. Unico caso quest’anno. «Lavoriamo tutti con lo scopo di garantire l’incolumità delle persone», dice Belmondo.

Alle 21 arriva la chiamata della polizia di Bardonecchia per informare del respingimento di un ragazzo. In alta valle si lavora in rete: se ci sono dei respingimenti, la polizia di Bardonecchia avvisa la Croce Rossa e si reca al confine, dove prende in custodia i migranti respinti dalla polizia francese, che rilascia un foglio di via. La Croce Rossa a sua volta li porta al dormitorio notturno di Oulx, gestito dagli operatori dell’associazione Talita Kum e dai volontari di Rainbow4Africa e di Valsusa oltre confine. Seguiamo gli agenti fino al valico del Monginevro, presidiato dalla polizia francese. Poco lontano le motoslitte della gendarmerie.

Quando il ragazzo entra nella macchina della Croce Rossa, ha freddo e poca voglia di parlare. Avvolto in una coperta bianca, risponde alle poche domande dei due operatori, Michele Belmondo e Mot Nyang, che in qualche frangente fa da interprete. «Arrivo dal Mali – dice in francese -. Sono arrivato questa sera da solo». «Adesso andiamo a Oulx, dove puoi trascorrere la notte, mangiare e fare una doccia calda», lo rassicura Belmondo. E cominciare a progettare il prossimo tentativo, perché nessuno di loro si vuole arrendere: per raggiungere la Francia e proseguire il loro viaggio sono pronti a tutto, anche a rischiare la vita.