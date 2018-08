Notti in bianco per i ragazzini. I residenti pagano i vigilantes

Bivacchi improvvisati, urla e schiamazzi fino a notte fonda. E i residenti non ne possono più. Da qualche anno l’area pedonale di piazza Delpiano, in borgo San Paolo, è diventata a tutti gli effetti terra di conquista per gli incivili, che dopo l’ora di cena fanno praticamente di tutto. Grandi assembramenti di ragazzi – nell’ordine di cinquanta persone ogni volta, quasi tutte minorenni – che, approfittando dell’apertura 24 ore su 24 del vicino Carrefour di corso Rosselli, fanno scorta di cibo e bevande alcoliche per poi divertirsi in maniera sfrenata tutta la notte, a discapito di chi abita nei palazzi di fronte e vorrebbe dormire. Un disagio che si aggrava con l’arrivo dell’estate, quando la fine della scuola e le belle giornate favoriscono questo tipo di “feste” notturne condite anche da partite di calcio abusive. E così, dopo centinaia di telefonate ai vigili urbani, lettere al Comune e alla Circoscrizione, i condomini si sono stufati e hanno deciso di pagarsi di tasca propria un servizio di vigilanza. «Eravamo arrivati al punto di non ritorno – racconta Anna, una residente – e ora vedremo se riusciremo a vivere tranquilli. Certo, stiamo provvedendo a nostre spese quando invece toccherebbe ad altri intervenire, ma al momento è l’unica soluzione per poter riposare». Il servizio di vigilanza si è reso necessario dopo che erano state tentate tutte le strade possibili, perfino quella della conciliazione con i vandali di turno. Tuttavia, le continue pallonate contro i vetri degli edifici, le molteplici rotture delle griglie e i soggetti sorpresi più volte a fare pipì sui muri, dimostrano che forse il dialogo serviva a poco o nulla. E poiché i passaggi della municipale avvenivano quasi sempre prima dell’ora di cena, ai residenti è rimasta quest’ultima carta, sperando che funzioni. «In quell’area, da anni non vengono rispettate le regole nonostante le segnalazioni – afferma Luigi Furgiuele, del Movimento Nazionale per la Sovranità – e non è possibile che le persone non riescano a trovare serenità nemmeno tra le mura domestiche. Auspichiamo una maggiore sensibilizzazione da parte delle istituzioni, per dare soprattutto un segnale di presenza ai cittadini che vivono in quella zona».