Novantaduenne derubata, reagisce e fa bloccare il ladro

L'uomo, un 39 enne, è stato denunciato a piede libero e rimesso in libertà

Una novantaduenne appena derubata da una uomo che si era offerto di accompagnarla a casa ha reagito e ha fatto bloccare il ladro, un 39 enne, denunciato a piede libero e rimesso in libertà. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, a Torino, dove sono intervenuti agenti del comando V sezione circoscrizionale (Vallette/Lucento/Madonna di Campagna) della polizia municipale.

HA TENTATO DI RUBARE 1.200 EURO, FERMATO

L’attenzione dei vigili urbani, impegnati nella rimozione di un veicolo in sosta irregolare, è stata richiamata da un uomo che stava inseguendo il ladro, entrato in azione per rubare all’anziana i 1.200 euro appena ritirati a uno sportello bancario. Il denaro le è stato restituito dai “caschi bianchi”.