Nove persone sparite nel nulla… Stavolta Raker è ai limiti del buio

Dopo la morte della moglie, l’ex giornalista David Raker ha trovato una nuova vita, una forma di salvezza, nel dedicarsi alla ricerca di persone scomparse: questa volta però, il caso è a dir poco assurdo, perché a scomparire è stato un intero villaggio, la piccola comunità di Black Gale, quattro coppie e un adolescente, nove persone che hanno lasciato le loro case all’improvviso, dopo una festa di Halloween, pulite e ordinate come se si fossero allontanate per poco tempo. Quale motivo li ha portati a sparire? Perché Patrick, ex giornalista, si allontanava spesso nella brughiera portando con sé una macchina fotografica rotta di nascosto della moglie? Cosa c’entra quel cadavere in una vasca piena d’acido, in uno squallido motel di Los Angeles, caso irrisolto per la detective Jo Kader di oltre trent’anni prima? E chi è l’uomo che conosce il segreto di Raker e di Colm, l’uomo che per tutti dovrebbe essere morto?

Lo dico chiaramente: io amo alla follia Tim Weaver (e gli dico: speriamo che quando passerà questo incubo mondiale anche il nostro Arsenal torni a farci gioire e non soffrire) fin dalla prima delle dieci avventure di David Raker, amo l’adrenalinica capacità di raccontare di questo scrittore britannico e quasi soffro a vedere quanto sembra accanirsi a maltrattare il povero David Raker, un uomo che continua ad andare avanti oltre le ferite nel fisico e nell’anima, ogni avvenimento che rischia di portarlo alla morte o alla pazzia, condividendo l’angoscia, il desiderio di risposte di coloro che perdono un proprio caro. E porta su di sé le stigmate di ogni storia quest’uomo, questo investigatore senza pistola, senza armi oltre la sua capacità deduttiva, la sua capacità di porre e porsi le domande giuste, di trovare la luce anche nell’oscurità più completa.

In “Un villaggio scomparso” (CrimeTime, 18 euro; ebook 0,99 euro in questo periodo) l’indagine inglese si intersecherà con la caccia a un assassino a Los Angeles, con il mistero di uno studente suicida e con l’enigma di un ricco uomo d’affari, filantropo e funzionario diplomatico inglese così intrecciato a una giovane sparita nel nulla, unica traccia per ricondurci lì, al villaggio di Black Gale dove è accaduto qualcosa che sembra uscito da un telefilm di “Ai confini della realtà”.

Nulla può fermare chi cerca risposte, perché, di fronte a una scomparsa, a una domanda rimasta in sospeso, risolvere il caso è soprattutto una esigenza dell’anima, di quella parte di sé che chiede soltanto di ritornare a casa.