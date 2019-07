A novembre arriva LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle e il complotto dei milionari!

Questo autunno gli appassionati di rompicapo afferreranno le proprie lenti di ingrandimento, i quaderni per gli appunti e i controller Joy-Con, per l’arrivo di LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe su Nintendo Switch, in lancio l’8 novembre. I partecipanti al Japan Expo, evento in programma questo fine settimana in Francia, saranno i primi a poter provare il gioco, sperimentare la peculiare estetica che caratterizza i titoli Layton e tentare di risolvere i rompicapo in HD sullo schermo TV.

In questa serie di misteriosi rompicapo Layton, il celebre Professor Hershel Layton è scomparso e spetta a sua figlia Katrielle – una giovane arguta e coraggiosa con il talento di scoprire la verità anche quando le prove scarseggiano – ad assumere il ruolo di protagonista. Nella sua impresa sarà aiutata da un cast di nuovi personaggi tra cui un giovane studente di nome Ernest Drowrig, in qualità di assistente, e Sherl, un cane parlante che dopo essere stato il primo cliente di Katrielle decide di seguirla nelle sue avventure.

Con LAYTON’S MYSTERY JOURNEYT: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe, la celebre serie Layton fa il suo debutto sullo schermo della TV, per la gioia degli appassionati di rompicapo che non vedono l’ora di divertirsi con amici e parenti. I comandi, come da tradizione, rimangono semplici e intuitivi e permettono ai giocatori di scegliere se usare i pulsanti o i sensori di movimento. La versione per Nintendo Switch offre anche tanti nuovi contenuti e funzionalità aggiornate, quindi sia i fan di lunga data sia gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla serie potranno godersi un’esperienza avvincente in cui dovranno spremersi le meningi!

Nuovi rompicapi: questa Edizione Deluxe include più di 40 enigmi tutti nuovi e rompicapi adattati dalla versione per Nintendo 3DS, per ampliare il divertimento e rendere il gioco ancora più adatto alle famiglie.

questa Edizione Deluxe include più di 40 enigmi tutti nuovi e rompicapi adattati dalla versione per Nintendo 3DS, per ampliare il divertimento e rendere il gioco ancora più adatto alle famiglie. Interfaccia e grafica migliorate: le informazioni più importanti per risolvere i rompicapi sono ora visualizzate su un solo schermo e tutti gli elementi grafici sono stati ricreati in alta definizione.

le informazioni più importanti per risolvere i rompicapi sono ora visualizzate su un solo schermo e tutti gli elementi grafici sono stati ricreati in alta definizione. DLC sbloccati: i contenuti precedentemente disponibili come DLC a pagamento, come le tenute “Cocca di papà” e “Look alla Luke”, sono ora sbloccati sin dall’inizio.

i contenuti precedentemente disponibili come DLC a pagamento, come le tenute “Cocca di papà” e “Look alla Luke”, sono ora sbloccati sin dall’inizio. Nuovi costumi: sono stati aggiunti più di 50 nuovi costumi, che è possibile ottenere giocando.

Gli appassionati di LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe possono accedere al Nintendo eShop su Nintendo Switch e aggiungere il gioco alla propria wishlist. Con la funzione wishlist sul Nintendo eShop, gli utenti possono facilmente tenere traccia dei giochi ai quali sono interessati. Basta visitare la pagina sul Nintendo eShop e selezionare “Aggiungi alla wishlist”.

La misteriosa avventura prende il via con nuovi rompicapo, nuovi costumi e nuove modalità di gioco con il lancio di LAYTON’S MYSTERY JOURNEY: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 8 novembre.