Nozze beffa, centinaia di denunce. Scattano perquisizioni e sequestri

Gli sposi hanno dato soldi per foto e servizi che non sono mai stati consegnati

Sono scattate le perquisizioni a casa dei “truffatori di sposi”: a distanza di sei mesi dalle prime denunce, la Guardia di Finanza di Orbassano ha perquisito la sede di Nonsolofoto a Poirino, la società di wedding planner che avrebbe raggirato centinaia di coppie, e decine di altri studi fotografici.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli sposi avevano pagato per avere bomboniere, fedi, fiori e abiti ma poi non avevano ricevuto nulla dopo il rifiuto dei fornitori, che da mesi aspettavano di essere pagati da Nonsolofoto. Ieri i finanzieri hanno perquisito anche le abitazioni riconducibili ai gestori dell’azienda di Poirino, Orlando Giordani e Jessica Pilla, e le case dei fotografi coinvolto nella vicenda: avevano tenuto album e video in attesa di essere pagati da Nonsolofoto o dagli sposi, che così avrebbero dovuto spendere due volte i soldi.

E’ l’ultimo sviluppo della vicenda che ha fatto il giro d’Italia a fine luglio: “colpa” di Marco Traverso, titolare di Flora Folies a Chieri, che ha presentato denuncia sostenendo di aspettare 180mila euro da Nonsolofoto. Da lì, a catena, sono arrivate le prese di posizione di ristoranti, animatori, gioiellieri, musicisti e venditori di bomboniere, che pretendevano di essere pagati dagli sposi per il loro servizio. Ma le coppie avevano già versato tutto a Nonsolofoto.

Il 31 luglio decine di sposi, rimasti senza nulla in mano, si sono presentati a Poirino per protestare. Da lì si sono spostati direttamente a Orbassano per presentare le denunce alla Guardia di finanza, ora salite a quota 100 e inserite in un procedimento per truffa affidato a Luciano Tarditi, pubblico ministero della Procura di Asti.

Nel frattempo i wedding planner sono ricomparsi su Facebook per difendersi attraverso un video, prima di sparire definitivamente. Un mese fa è arrivata anche la querela di un’azienda di bomboniere, la storica Saetti di Cambiano, che ha dichiarato un “buco” da 28mila euro. Ora la Finanza è entrata in azione con le perquisizioni: la documentazione sequestrata sarà esaminata dagli inquirenti mentre il materiale fotografico sarà restituito agli aventi diritto, cioè agli sposi ritratti nelle immagini.